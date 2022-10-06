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مكتب إعلام الأسرى: 900 أسير بسجن عوفر يرجعون وجبات الطعام تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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