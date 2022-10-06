قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من القدس والخليل

العالم- فلسطين

ففي القدس العاصمة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، خمسة مواطنين، بينهم أسرى محررين، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

والمعتقلون هم، ناجي بسام داود، محمد مصطفى داود، محمد شفيق مرار، من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس، وجميعهم أسرى محررون، ومحمد محمود حمدان، من بلدة عناتا، وعيسى الخطيب، من بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وفي الخليل، اعتقل الفتيين باسل عبد المنعم جرادات، وإيهاب عيسى جرادات عقب اقتحام منزليهما في بلدة سعير.

ويرسف في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، نحو 4650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، وقرابة 743 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.