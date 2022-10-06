22 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

العالم- فلسطين

ففي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على دوار سالم، وصوب حاجز بيت فوريك في نابلس، واستهدف المقاومون حاجز الجلمة في جنين بعبوات محلية الصنع.

ورشق الشبان في القدس، قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية، واستهدفوا مركز قوات الاحتلال في صور باهر؛ ما أدى لاحتراقه.

واندلعت مواجهات في 13 نقطة، في القدس، رام الله، سلفيت، نابلس، جنين، والخليل"، رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، شهدت الضفة الغربية ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها، ونفذ المقاومون 833 عملًا مقاومًا؛ أدت لمقتل صهيوني واحد وإصابة 49 آخرين، بعضهم بجراح خطرة، وفق تقرير نشره مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".