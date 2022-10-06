شاهد... "قناة العربية" تثير غضب الكويتيين فما السبب؟

العالم - خاص بالعالم

ووصف النشطاء الكويتيين هذا الامر بأنه تدخل في شؤون البلاد الداخلية وتضليلاً متعمداً وتشويهاً لصورة المجلس.

وكتب انور الرشيد حول هذا الموضوع مغردا: "مجلس الأمة لم يعطل التنمية كما تزعمون وما تزعمونه غير صحيح ولسان حالكم يشي بكل وضوح ضرب الديمقراطية التي تخشون انتقالها لشعوبكم وهذا هو السبب الحقيقي لأتهامكم ديمقراطيتنا بأنها عطلت التنمية".

وغرد فهد الظفيري حيال هذا الموضوع كاتبا: "الديمقراطية الكويتيه تسبب حالة من الخوف لأنظمة عربية لا تستطيع تطبيقها خوفا من الشراكة الشعبيه".

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