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كازاخستان: الحزب الحاكم يرشح توكايف للانتخابات الرئاسية

كازاخستان: الحزب الحاكم يرشح توكايف للانتخابات الرئاسية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

رشح حزب "أمانات" الحاكم في كازاخستان رئيس الدولة الحالي قاسم جومارت توكايف لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العالم- أسيا و الباسفيك

و أفادت وكالة "نوفوستي"الروسية بأنه" صوت المندوبون في مؤتمر الحزب الرابع والعشرين الاستثنائي اليوم الخميس لصالح هذا الترشيح."

وقال أسخات أورالوف السكرتير التنفيذي للحزب معلقا على نتائج التصويت: "تم اتخاذ القرار بالإجماع، السادة أعضاء الحزب، بقرار من المؤتمر الرابع والعشرين لحزب أمانات، تم ترشيح قاسم جومارت توكايف بالإجماع كمرشح لرئاسة جمهورية كازاخستان".

ويوم أمس الأربعاء أعلنت بعض المنظمات والجمعيات العامة، بما في ذلك الشبكة الوطنية التطوعية، والتحالف المدني الكازاخستاني، ومجلس الجنرالات، ورابطة Qazaqstan team الشبابية، ورابطة قدامى المحاربين في أفغانستان، واتحاد الرياضيين وغيرها، عن دعمها لترشح رئيس الدولة الحالي للانتخابات الرئاسية.

من جانبه، وصف توكاييف نفسه، في اجتماع مع الجمهور، هذا القرار بالصحيح وشدد على ضرورة خوض الانتخابات كمرشح ليس لمنظمة معينة، بل لتحالف واسع من القوى الاجتماعية السياسية الداعمة للإصلاحات الجارية في البلاد.

ووفقا له، سيسمح ذلك بتأكيد مبدأ حيادية رئيس الدولة وتعامله بشكل متساو مع مختلف الأحزاب والمنظمات.

ويشار إلى أن كازاخستان ستشهد في 20 نوفمبر، إجراء انتخابات رئاسية استثنائية.

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