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سلطات زابوروجيه: بريطانيا تدرب قوات النخبة الأوكرانية على احتلال المحطة الكهروذرية

سلطات زابوروجيه: بريطانيا تدرب قوات النخبة الأوكرانية على احتلال المحطة الكهروذرية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن" خبراء عسكريين بريطانيين يدربون قوات النخبة الأوكرانية على احتلال المحطة الكهروذرية في المنطقة."

العالم- روسيا

وأكد روغوف، أن" البريطانيين يشرفون على كل تحركات وتصرفات القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف: "لا يحدث أي عمل عسكري واحد، ولا سيما الأعمال الرئيسية الأساسية، دون موافقة البريطانيين أو بدون قيادتهم، قد يبدو غريبا أن الأمريكيين يشغلون هناك مكانة أقل، وبعدهم يأتي الكنديون والبولنديون، ومن بعد ذلك الأشخاص من غرب أوكرانيا، بما في ذلك من لفوف وترنوبل وإيفانو فرانكوفسك".

وشدد روغوف على أن "الجيش الأوكراني، حشد في الوقت الراهن على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه، قوات ومعدات وأفراد تفوق في عددها بكثير كل ما تم حشده خلال كل فترة العملية العسكرية الخاصة" وقال: "عدد أسلحة وأفراد القوات الأوكرانية في المنطقة يثير الدهشة فعلا".

وأشار روغوف إلى أن "جيش أوكرانيا، يحافظ على إمكانياته الهجومية على خط التماس في مقاطعة زابوروجيه، على الرغم من تزايد خسائره".

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سلطات زابوروجيه: بريطانيا تدرب قوات النخبة الأوكرانية على احتلال المحطة الكهروذرية

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