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سؤال وجيه من سيناتور امريكي : ما الهدف من التغاضي عن تقطيع السعودية للصحفيين

سؤال وجيه من سيناتور امريكي : ما الهدف من التغاضي عن تقطيع السعودية للصحفيين
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

هاجم السيناريو الأمريكي “كريس ميرفي“، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية قرار منظمة “أوبك بلس”، خفض إنتاجها بنحو مليوني برميل يومياً، متسائِلاً عن السبب وراء مواصلة بلاده التعامل مع “النظام الوحشي السعودي”.

وتساءل : “ما الهدف من التغاضي عن تقطيع السعودية للصحفيين، وقمع الخطاب السياسي داخل المملكة”.

جدير بالذكر ، أنّ هناك هناك تقارير استخباراتية عديدة تثبت دور ابن سلمان، في جريمة القتل البشعة التي تعرّض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 ، لكن امريكا في عهد الرئيس ترامب، تغاضت عن دور ولي العهد السعودي مقابل عقد صفقات سلاح بمليارات الدولارات.

هذه هي السياسة الامريكية القذرة .

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