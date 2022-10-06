موسكو تتأهب لهجوم مضاد وتتخذ قرارا هاما بشأن محطة زاباروجيا

العالم - خاص بالعالم

وأكد الرئيس الأوكراني استمرار هجوم قواته المضاد والتقدم في إقليم دونباس شرقي البلاد وتعهد باستعادة جميع المناطق التي ضمتها روسيا.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "الجيش الأوكراني يحقق تقدما سريعا وقويا في جنوب بلادنا، تم تحرير العشرات من البلدات هذا الأسبوع وحده في المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في نهاية الأسبوع".



رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا أكد هو الآخر استعادة القوات الأوكرانية لعدة قرى، وبلدات كانت تحت سيطرة القوات الروسية، وقال إنه بعد استعادة ليمان فإن الدور بات على لوغانسك.

في المقابل وقع الرئيس "فلاديمير بوتين" مرسوما بنقل ملكية محطة زاباروجيا للطاقة النووية إلى بلاده، وقال إنه يتوقع أن يستقر الوضع قريبا في المناطق الأوكرانية الأربع وهي لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، فيما قال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" إن القوات الروسية ستستعيد السيطرة على أي أراض فقدتها في المناطق الأربع التي ضمتها.

أما وزارة الدفاع الروسية فقالت إن وحداتها تحتفظ بمواقع في منطقة خيرسون وتصد هجمات القوات الأوكرانية، وتحدثت عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة، إضافة إلى تدمير مستودع لمسيرات بيرقدار بضربة صاروخية في مطار بمقاطعة ميكولايف.

من جهتها أكدت السلطات الموالية لموسكو في خيرسون أن العمل جار من أجل توجيه ضربة انتقامية للقوات الأوكرانية، فيما تتحدث تقارير عن وجود حشود للقوات الروسية في شبه جزيرة القرم في وضعية قتالية.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات إعداد عناصر الاحتياط الذين تمت تعبئتهم مؤخرا بهدف إرسالهم للجبهات وإشراكهم في المعارك.