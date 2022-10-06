الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم:القوات الاميركية تنفذ إنزالاً جوياً عبر عدة مروحيات بقرية في ريف القامشلي في سورية وتقتل شخصاً وتختطف عدداً من أفراد القرية

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: مستوطنون يواصلون استباحة المسجد الأقصى

عضو الوفد الوطني: دول العدوان والمرتزقة ملزمون بتوريد استحقاقات الموظفين في كل المحافظات

مسؤول يمني: إيرادات النفط والغاز التي ينهبها العدوان تسد كلفة الرواتب في كل المحافظات وتفيض

مهرجان احتفالي لمديريتي صنعاء الجديدة وسنحان بذكرى المولد النبوي

نائب وزير الخارجية اليمني: شروط صنعاء ليست صعبة ولا تعجيزية

شاهد بالفيديو... موسكو تتأهب لهجوم مضاد وتتخذ قرارا هاما بشأن محطة زاباروجيا