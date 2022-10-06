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نائب وزير الخارجية اليمني:

شروط صنعاء ليست صعبة ولا تعجيزية

شروط صنعاء ليست صعبة ولا تعجيزية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي، أن شروط صنعاء ليست صعبة ولا تعجيزية كما يقول المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ.

العالم - اليمن

وأوضح العزي في تغريدة على حسابه بتويتر بقوله: "تبدو شروطنا تعجيزية لتحالف العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ لأنهم تعودوا على سلب حقوقنا وظنوا أننا شعب بلا حقوق".

وأضاف: "تعتقد قوى العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ أن ثرواتنا الوطنية ملكية خاصة لمن يبيعون وطنهم على الرصيف وهذا غير صحيح".

يشار إلى أن تحالف العدوان وبتواطؤ أممي، مازال يتهرب من تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية، وعلى رأسها تسليم مرتبات الموظفين، الأمر الذي جعل صنعاء ترفض تمديد الهدنة المؤقتة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

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