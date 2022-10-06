الأمن العراقي يلقي القبض على أربعة إرهابيين و21 متهماً بمواد قانونية مختلفة

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وقالت المديرية في بيان "بجهود كبيرة ومعلومات استخبارية دقيقة وفعل سريعة لمطاردة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الارهابية وخلاياه المتهالكة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في المقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخرماتو وقيادة عمليات ميسان وقيادة عمليات سامراء والفرقة العاشرة والفرقة الخامسة عشر والفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوات من ألوية تلك الفرق والقيادات من القاء القبض على( 4 ) ارهابيين في قضاء العمارة وآمرلي والرمادي وقضاء طوزخرماتو"، مبينة أن "الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب" حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت أنه "تم القبض ايضاً على ( 21 ) متهما بمواد قانونية مختلفة منها 24 قانون الاسلحة و 28 مخدرات و 430 عقوبات"، مؤكدة أنه "جرى تسليم المتهمين ميدانياً وأصولياً الى الجهات المعنية بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

وتابعت أن "مفارز الاستخبارات العسكرية ضبطت كذلك ( 3 ) اكداس للعبوات والاعتدة تابعة لمخلفات داعش الارهابي في حاوي الزركة التابع لقضاء طوزخرماتو وفي احدى مناطق قضاء سامراء وفي منطقة الشهابي الاولى التابعة لقضاء الكرمة حيث قامت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها موقعياً".

ولفتت الى أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تعاهد المراجع العسكرية العليا وشعبنا الأبي بأنها ستبقى العين الراصدة لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن".