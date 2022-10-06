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لبنان.. مسلح يقتحم بنك "ميد" في النبطية مطالبا بوديعته

لبنان.. مسلح يقتحم بنك
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

افادت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام ان بنك “البحر المتوسط” في النبطية يشهد عملية اقتحام من قبل شخص وهو مسلح ويحتجز الموظفين ويطالب بوديعته البالغة قرابة 150 الف دولار.

العالم - لبنان

ويشهد محيط البنك وجوداً امنياً لمختلف الاجهزة .

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لبنان.. مسلح يقتحم بنك "ميد" في النبطية مطالبا بوديعته

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