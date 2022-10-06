وكالة الانباء العراقية: التيار الصدري يعلن تجميد كل الفصائل المسلحة في جميع المحافظات بما فيها سرايا السلام باستثناء صلاح الدين وسامراء

قناة العالم
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٠٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
حماس:رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيترأس وفد الحركة للجزائر وندعو الجميع للتسلّح بالعزيمة والإرادة لإنجاح الجهود الجزائرية
حماس:تلقينا دعوة رسمية من الجزائر للمشاركة بالحوار الوطني ونؤكد جاهزيتنا للعمل بقوة لإنجاح الجهود في إنجاز الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني
وكالة الانباء العراقية: التيار الصدري يعلن تجميد كل الفصائل المسلحة في جميع المحافظات بما فيها سرايا السلام باستثناء صلاح الدين وسامراء
سرايا القدس:تمكن مجاهدونا الليلة الماضية من استهداف قوات الاحتلال على نقطة جرزيم العسكرية وحاجز حوارة بصليات من الرصاص والإنسحاب بسلام
مصادر لبنانية عن الاعلام العبري: حكومة لابيد ترفض ملاحظات لبنان بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية
الشرطة التايلاندية تعلن مقتل 20 شخصا على الأقل في إطلاق نار جماعي في أحد الأقاليم بشمال شرق البلاد
مراسل العالم:القوات الاميركية تنفذ إنزالاً جوياً عبر عدة مروحيات بقرية في ريف القامشلي في سورية وتقتل شخصاً وتختطف عدداً من أفراد القرية
مكتب إعلام الأسرى: 900 أسير بسجن عوفر يرجعون وجبات الطعام تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي
الاعلام العبري: نتنياهو أصيب بنكسة صحية خلال صلاة في كنس قبيل نهاية عيد الغفران نقل على اثرها الى مستشفى شعاري تسيدك
البيت الأبيض: قرار أوبك+ خاطئ وانها تقف إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها
وكالة الانباء العراقية: التيار الصدري يعلن تجميد كل الفصائل المسلحة في جميع المحافظات بما فيها سرايا السلام باستثناء صلاح الدين وسامراء
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
نظرة على شبكات التواصل..
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧
مع الحدث
الهدنة اليمنية وتحذير المستثمرين في السعودية والإمارات
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦
أهم الأخبار
ملاحظات لبنان على ملف ترسيم الحدود البحرية..الذكرى الـ35 لتأسيس سرايا القدس
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢
أهم الأخبار
الملاحة البحرية في إيران المشاريع والانجازات
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧
خاص بالعالم- مراسلون
روسيا وقرار الضم.. خطوة متسرعة أو خطة استباقية؟
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢
خاص بالعالم- مراسلون
إعتداء النظام البحريني على العلماء وتجنيس المرتزقة
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الصدر يعلن تجميد جميع الفصائل المسلحة التابعة للتيار ما عدا..
لبنان.. مسلح يقتحم بنك "ميد" في النبطية مطالبا بوديعته
اندلاع اشتباكات عقب الإنزال الجوي الأمريكي في ريف القامشلي
اقرار صهيوني.. لبنان انتصر علينا
الأمن العراقي يلقي القبض على أربعة إرهابيين و21 متهماً بمواد قانونية مختلفة
عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى السبت المقبل
مقالات و تحليلات
قيادة صنعاء تعالج ترنح هدنة دول العدوان بطريقة ذكية!
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
المعارضة بدون مرشح وأردوغان يتصدر استطلاعات الرأي
نواب 'التغيير' يحسمون تموضعهم... المعارضة 'خسرت' الرهان؟!
مصر..البرلمان يعاود انعقاده..ثرثرة في المسموح
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.