الكاظمي ونظيره الأردني يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي-الأردني

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة وضعا، اليوم، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني".

وأضاف ان "الكاظمي أكد أن المشروع من شأنه أن يؤمّن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن، وهو انعكاس وترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون التي اعتمدتها هذه الحكومة".

وتابع ان "الجانبين عقدا على هامش انطلاق أعمال المشروع، لقاءً ثنائياً جرى خلاله التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتنمية التعاون الإقليمي في ضوء قمة بغداد الثلاثية، التي شارك فيها قادة الأردن، ومصر، والعراق"، موضحا ان "اللقاء شهد البحث في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإدخالها حيز التنفيذ، ولاسيما في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة، والنقل، والأمن الغذائي، وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية، وتطوير البنى التحتية لها".

وبين المكتب ان "الجانبين أعربا عن حرص حكومتي العراق والأردن على تطوير آليات العمل الثنائية، وبما يتكامل مع أفق العمل الإقليمي والتنمية المستدامة، فضلاً عن جهود التحضير للقمة الثلاثية المقبلة، والملفات السياسية، والاقتصادية، والأمنية التي ستعالجها".