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حماس:رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيترأس وفد الحركة للجزائر وندعو الجميع للتسلّح بالعزيمة والإرادة لإنجاح الجهود الجزائرية

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

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