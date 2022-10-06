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شاهد.. معرض البصره الدولي للنفط والغاز بمشاركة إيرانية واسعة

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

بمشاركة 50 شركة محلية واجنبية تمثل 12 دولة من ضمنها العراق ايران وتركيا والهند وكوريا الجنوبية، تتواصل في مدينة البصرة جنوبي العراق فعاليات المعرض الدولي للنفط والغاز والطاقة.

العالم - مراسلون

ويهدف المعرض الى استقطاب رؤوس الاموال والشركات العالمية للاستثمار في مجال الصناعات النفطية والطاقة في البلاد.

وتضمن جناح الشركات الايرانية عرضآ لاهم التقنيات الحديث في مجالات النفط والغاز والصناعات الاستخراجية والطاقة وسط استعداد هذه الشركات في المساهمة بتطوير القطاع النفطي والنهوض بواقع الطاقة في جنوب العراق.

وتتوقع الشركة المنظمة لمعرض البصرة الدولي ان تشهد الدورة الحالية ابرام عقود استثمارية جديدة، مع شركات عالمية لتطوير الصناعات النفطية في عدد من المحافظات البلاد لتنفيذ مشاريع التوسع في صادرات العراق من النفط الخام عبر حقول نفطية جديدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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