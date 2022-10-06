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ماذا يعني ان يستعيد الصهاينة توصيف السيد نصرالله لهم؟

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان استعادة الصهاينة توصيف مقولة "من ان "اسرائيل أهون من بيت العنكبوت" الذي اطلقه السيد حسن نصرالله، ليطلقوه على واقعهم الداخلي المفكك، بانه اقرار بحد ذاته بصحة ما قاله الامين العام لحزب الله.

خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان التصريح الكبير الذي شكل فارقة مهمة على صعيد الداخل الصهيوني، هو تصريح رئيس الشاباك الصهيوني رونين بار في اول اطلالة اعلامية له، تحدث فيها عن المخاطر الوجودية في داخل الكيان الصهيوني هي مخاطر جدية ومحقة وقائمة.

واوضح عواضة، ان هذا التصريح انعكس بشكل مباشر على كل الاعلام الاسرائيلي والقيادات السياسية وحتى الامنية بداخل الكيان، لان مجرد التصريح بهذا المستوى باعتبار ليس لديه غايات سياسية ليتخذ موقفاً سياسياً على حساب آخر، وانما هو تحدث عن مخاطر وجودية امنية تتعلق بالكيان الصهيوني.

وشدد عواضة على ان هذا الامر كشف ثلاث مسائل اساسية، الاولى ربطها في ازمة الحكم في داخل الكيان، وقد تمتد لمرحلة مقبلة نتيجة الانتخابات التي حصلت خمس مرات، وهذا ما يعزز من ازمة الحكم بعد الذهاب الى انتخابات سادسة، والمسألة الثانية لها علاقة بالسياسيات الداخلية للحكومات المتعاقبة على صعيد التعامل مع التحديات والتي كانت سياسيات خاطئة، والثالثة بروز التناقضات بداخل المجتمع الصهيوني بين المكونات الموجودة والتي لها علاقة بالظروف الاقتصادية والمعيشية اضافة التحديات الامنية الكبيرة جداً.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6387458

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