إلغاء الدولار من المعاملات وزيادة التبادلات من أهم أهداف زيارة مخبر إلى روسيا

العالم - إيران

وأكد أبوالحسني في تصريح له الأربعاء أن أحد أهم أهداف زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران محمد مخبر إلى روسيا هو خلق الأرضية لإنهاء تداول الدولار في المعاملات والتبادلات في المجالين النقدي والمصرفي، واستخدام العملات المحلية في الاتفاقيات الوطنية ومتعددة الأطراف.

وقال: سيتم أيضاً تعزيز استخدام الريال-روبل في العلاقات التجارية والمصرفية مع روسيا في هذه الزيارة، حتى نتمكن من الانتقال من الخدمات إلى السلع وهو مسار مهم بحاجة إلى تعاون البنكين المركزيين في البلدين وسيتم خلال الزيارة توفير التمهيدات اللازمة لإعداد الأرضية للتوسع في استخدام الريال والروبل في العلاقات بين إيران وروسيا.

وأضاف أن: العلاقات النقدية والمصرفية بين إيران وروسيا آخذة في الاتساع ونأمل بعد هذه الزيارة أن تتحقق نتائج أفضل في توسيع التبادلات بين البلدين.

وقال أبوالحسني: يجب تعزيز العلاقات بين البنكين المركزيين في إيران وروسيا حتى نتمكن من رفع قيود العقوبات عن رجال الأعمال الإيرانيين والروس، كما سيتم خلال زيارة الدكتور مخبر لروسيا مناقشة بعض الحلول والمنصات المستخدمة في العالم للمساعدة في العلاقات النقدية والمصرفية بين البلدين.

وقال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني إن تطوير العلاقات المصرفية يتطلب التدريب الثنائي وتبادل الخبرات بين إيران وروسيا، وتهدف المفاوضات مع روسيا خلال هذه الزيارة إلى توفير البنية التحتية النقدية والمصرفية اللازمة لتنفيذ اتفاقية التعاون للأعوام الـ25 القادمة بين إيران وروسيا.

واوضح أن القضايا النقدية والمصرفية مع الدول الأخرى المطلة على بحر قزوين ستناقش خلال هذه الزيارة من أجل توفير مسار لمزيد من التعاون مع هذه الدول، وقال: نحن مهتمون بإنشاء مؤسسات ائتمانية مشتركة مع جميع دول بحر قزوين من اجل تسهيل العلاقات التجارية بين الدول.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين يعقد في موسكو بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني ورؤساء وزراء الدول الساحلية الأربع الأخرى المطلة على بحر قزوين.