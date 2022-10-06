الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مكتب العالم: هناك هدوء نسبي في محافظة البصرة مع وجود توتر بشكل جزئي

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صواريخ بيونغ يانغ تستفزّ سيول وواشنطن

"الناتو" يقفل الباب بوجه أوكرانيا

إيران وروسيا توقعان على اتفاق لإنشاء ممر جمركي أخضر بينهما

بيسكوف: أمريكا وبعض دول أوروبا يحاولون التأثير بشكل مدمر على أوبك

نائب محافظ البنك المركزي الإيراني: إلغاء الدولار من المعاملات وزيادة التبادلات من أهم أهداف زيارة مخبر إلى روسيا

رئيسي: أميركا ومناوئو الثورة حاولوا تحقيق أهدافهم من خلال "جامعة شريف"