الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مكتب العالم: التوتر الامني بأتي على خلفيات سياسية ونتيجة للانسداد السياسي

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صواريخ بيونغ يانغ تستفزّ سيول وواشنطن

"الناتو" يقفل الباب بوجه أوكرانيا

إيران وروسيا توقعان على اتفاق لإنشاء ممر جمركي أخضر بينهما

بيسكوف: أمريكا وبعض دول أوروبا يحاولون التأثير بشكل مدمر على أوبك

نائب محافظ البنك المركزي الإيراني: إلغاء الدولار من المعاملات وزيادة التبادلات من أهم أهداف زيارة مخبر إلى روسيا

رئيسي: أميركا ومناوئو الثورة حاولوا تحقيق أهدافهم من خلال "جامعة شريف"