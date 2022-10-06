تعرف على تصنيف العراق ضمن المنتخبات العالمية لهذا الشهر

العالم - العراق

واحتفظ منتخب البرازيل بالصدارة بـ1841.3 نقطة، متفوقا على نظيره البلجيكي الثاني ثم الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.



وعربيا، تقدم منتخب العراق الذي ارتقى للمرتبة 68 على الصعيد العالمي والسابع قاريا اما المنتخب السعودي فتقدم مركزا واحدا (51 عالميا والسادس آسيويا).



وفي المقابل تراجع منتخب قطر للمركز الـ50 عالميا، والمنتخب الإماراتي للمركز الـ70.



كما شهد التصنيف تقدم منتخب المغرب (22) والجزائر (37) ومصر (39) بينما احتفظ المنتخب التونسي بالمركز الـ30 على الصعيد العالمي.



يتصدر منتخب السنغال تصنيف منتخبات أفريقيا لشهر تشرين الاول 2022، وهو بالمركز الـ18 عالميا.



في المركز الثاني قاريا يأتي منتخب المغرب ثم تونس ونيجيريا والجزائر ومصر والكاميرون ومالي.

ويتصدر منتخب إيران تصنيف منتخبات آسيا لشهر تشرين الاول 2022، وهو في المركز الـ20 على الصعيد العالمي.



في المركز الثاني قاريا يأتي منتخب اليابان ثم كوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والعراق والإمارات وعمان على الترتيب.