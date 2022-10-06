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منظمة حقوقية تكشف انتهاكات النظام البحريني في التعامل مع المعتقلين

منظمة حقوقية تكشف انتهاكات النظام البحريني في التعامل مع المعتقلين
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكًا جسيمًا للمعايير والمواثيق الدولية، بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011، ما أدى إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة.

العالم- البحرين

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلى أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.

وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.

كما أدت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتى عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

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منظمة حقوقية تكشف انتهاكات النظام البحريني في التعامل مع المعتقلين

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