بالصور.. الرئیس السوری يلتقي وزير الطرق الإيراني لبحث هذه القضايا

العالم - سوريا

خلال اللقاء تم تناول العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران، حيث تم تبادل عدد من الأفكار والرؤى التي تُسهم في تطوير هذه العلاقات وتفتح آفاقاً جديدة لها وتعزز الروابط الاستثمارية بما يصبّ في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى التأكيد على استمرار العمل بين المؤسسات في كلا البلدين من أجل تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتجاوز أي عقبات تعترضها، واستكمال التعاون في القطاعات الخدمية الحيوية كالكهرباء والنقل البري.

كما تناول اللقاء الأوضاع على الساحة الدولية والتغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تسبب عدم الاستقرار في جميع المجالات، ولكنها في الوقت نفسه تحمل إيجابيات من الضروري استثمارها وخصوصا لجهة زيادة التعاون بين الدول وخلق الفرص التي تساعدها على مواجهة التحديات العالمية.