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الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يجدد دعوته لحصر السلاح في العراق بيد الدولة تغليبا للمصلحة العامة بالحفاظ على السلم الاهلي

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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