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زياد النخالة: يجب تعزيز الوحدة الفلسطينية على قاعدة مقاومة الاحتلال ومع كل الذين يحملون هموم شعبنا وقضيته

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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