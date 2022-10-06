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تفاصيل اتفاق رعته السعودية لتقاسم هضبة حضرموت النفطية

تفاصيل اتفاق رعته السعودية لتقاسم هضبة حضرموت النفطية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، الخميس، تفاصيل اتفاق يتضمن تقاسم مناطق وادي وصحراء حضرموت مع الإصلاح.

العالم- اليمن

يأتي ذلك في اعقاب وصول قائد سعودي للإشراف على عملية الانتشار العسكري الجديد في اهم المناطق النفطية.

وأفادت مصادر في المجلس الانتقالي بأن الاتفاق قضا بالسماح للانتقالي بنشر لواءين من حضرموت يتم تدريبهم من قبل الانتقالي في عدن ولحج، ولواءين من مختلف المحافظات الجنوبية إلى جانب وحدات امنية تم تدريبها في لواء بارشيد التابع للانتقالي في ساحل حضرموت.

وكان قائد قوات الدعم والاسناد بالتحالف وصل في وقت سابق إلى مدينة سيئون والتقى هناك بقبائل المشايخ.

ووصل المسؤول العسكري السعودية يأتي في اعقاب لقاء في الرياض جمع أعضاء المجلس الرئاسي، الموالين لبلاده بعد قطيعة لأشهر.

وتسعى السعودية لإعادة تطبيع العلاقة بين أعضاء المجلس خصوصا وأن الترتيبات في وادي وصحراء حضرموت التي يطالب الانتقالي بنشر قواته فيها جاء أيضا بالتزامن مع تسليمه شبوة التي يطالب الإصلاح بها لقوات خصومه ما يشير إلى وجود مقايضة.

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تفاصيل اتفاق رعته السعودية لتقاسم هضبة حضرموت النفطية

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