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هذا ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية عن ملف ترسيم الحدود البحرية

هذا ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية عن ملف ترسيم الحدود البحرية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن ترسيم الحدود البحرية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة أصبح على وشك الإنجاز، واصفا الاتفاق بأنه يجنب المنطقة حربا جديدة.

العالم - لبنان

وذكر ميقاتي عقب زيارته للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن البطريرك استفسر منه عن بعض تفاصيل الاتفاق، وأنه أجاب بقوله: "المهم .. هو على مشارف الانجاز، والمتعلق بترسيم الحدود البحرية"، مضيفا في هذا السياق، "مع اأهمية هذا الاتفاق استراتيجيا، ولكن اليوم أنا شخصيا مسرور لأمرين هما أننا نتفادى حربا اكيدة في المنطقة، وثانيا، وهذا الأهم، انه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول إلى ما نريده جميعا. وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات".

وتابع رئيس الحكومة اللبناني متحدثا عن وحدة الصف: "ويجب أن تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، ويجب ان نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف".

كما أفاد ميقاتي بأنه والبطريرك تطرقا "أيضا إلى ملف تأليف الحكومة وأكدت لصاحب الغبطة أنني شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية، وأنني مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة. وبجب ان نتفادى الحديث اليوم عن أي أمور تؤدي الى مزيد من الشرذمة، وعلينا التحدث بما يقرَب بين جميع اللبنانيين ولا يبعدهم عن بعضهم البعض".

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هذا ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية عن ملف ترسيم الحدود البحرية