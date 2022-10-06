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إيران وسوريا تتطلعان لإنشاء خط سكة حديد ثلاثي بين سوريا والعراق وإيران

إيران وسوريا تتطلعان لإنشاء خط سكة حديد ثلاثي بين سوريا والعراق وإيران
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الطرق وبناء المدن الإيراني في اللقاء مع وزير النقل السوري إنشاء خط سكة حديد ثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين إيران والعراق وسوريا.

العالم - إيران

والتقى وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي الذي یزور سوريا، صباح اليوم وزير النقل السوري زهير خزيم.

وتم في اللقاء البحث حول آفاق توسيع التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق آلية تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن عمل اللجنة السورية الإيرانية المشتركة، بما فيها الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سوريا والعراق وإيران إضافة إلى دراسة إنشاء شركات عمل مشتركة وتفعيل خطوط النقل البحري بين موانئ البلدين.

وأشار الوزيران إلى أهمية زيادة مساحة التعاون في النقل الجوي والتسهيلات المقدمة، وخاصة في نقل المسافرين .

وأكد الوزيران على رؤيتهما المشتركة لتفعيل أوجه التعاون التي تخدم مصلحة الشعبين الإيراني والسووري واستمرار عمل الفرق الفنية وتوسيعها، والتنسيق المستمر لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين.

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