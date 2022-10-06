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آخر تطورات ملف "أمير الكبتاغون".. لبنان يفرج عن المدير العالم للجمارك

آخر تطورات ملف
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

قررت الهيئة الاتهامية في بيروت إخلاء سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب بـ "أمير الكبتاغون".

العالم - لبنان

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل ضاهر من دون كفالة، "ما لم يكن موقوفا بداع آخر"، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب " الكبتاغون".

وأوضحت أن ذلك جاء سندا "لنص المادة 108 أ.م.ج، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الاحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الستة أشهر".

وكان الوكيل القانوني لضاهر المحامي جورج الخوري استأنف قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي رد طلب إخلاء السبيل.

وورد في نص قرار الهيئة الاتهامية أنه تم قبول الاستئناف شكلا وأساسا، وبالتالي فسخ القرار المستأنف الذي خلص إلى رد طلب إخلاء السبيل، مع حفظ الرسوم والنفقات القانونية، وإعادة الملف إلى مرجعه.

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