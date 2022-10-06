الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور..سرايا القدس تكشف خلال المهرجان عن راجمات صاروخية محلية الصنع

بالصور..سرايا القدس تكشف خلال المهرجان عن راجمات صاروخية محلية الصنع
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أزاحت الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خلال المهرجان الانطلاقة الجهادية الـ35 في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة وخلال كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، أزاحت الستار عن راجمات صاروخية محلية الصنع .

العالم - فلسطين

روابط ذات صلة

النخالة: مصلحتنا تعزیز محور المقاومة قولاً وعملاً في مواجهه الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يستعد لمعاقبة السعودية ومطالب بمنح الملك سلمان مهلة 5 أيام للتراجع

خلال لقائه مديري 15 شركة روسية؛ مخبر: عزمنا جاد على تطوير العلاقات مع الشركات الروسية

لهذا السبب.. مونديال قطر 2022 في مرمى النيران والانتقادات

إيران وسوريا تتطلعان لإنشاء خط سكة حديد ثلاثي بين سوريا والعراق وإيران

آخر تطورات ملف "أمير الكبتاغون".. لبنان يفرج عن المدير العالم للجمارك

هذا ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية عن ملف ترسيم الحدود البحرية