الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان في اتصال مع نظيره العراقي فؤاد حسين يثمن جهود بغداد للإفراج عن الحاج الإيراني المحتجز في السعودية

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غانتس ورسائل الانتخابات عبر الضفة الغربية! 

أميرعبداللهيان: لن نتسامح مع الاعتداءات التي تستهدف أمننا القومي من كردستان

بالفيديو.. استمرار الأزمة السياسية في العراق دون وجود أفق لإنهاء الانسداد السياسي 

بالفيديو.. بيروت تؤكد أن الاتفاق في مرحلة حاسمة بعد رفض تل أبيب للتعديلات

خارجية صنعاء ترد على بيان مجلس الأمن وتصفه بالمنحاز

باقري: الأوربيون يضحون بمصالحهم من أجل مصالح أميركا