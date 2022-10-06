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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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عبد اللهيان: رغم التعهدات المتكررة من قبل سلطات كردستان إلا ان تحركات الجماعات الإرهابية المسلحة من أراضي المنطقة ضد إيران لا تزال مستمرة
وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان في اتصال مع نظيره العراقي فؤاد حسين يثمن جهود بغداد للإفراج عن الحاج الإيراني المحتجز في السعودية
زياد النخالة: نجدد تحالفنا مع إيران وسورية وحزب الله وكل من يقف مع قضيتنا
زياد النخالة: سنبقى في "حركة الجهاد الإسلامي" ضمير الشعب الفلسطيني والأمة كلها
زياد النخالة: أجدد التحية والتقدير لأهلنا في اليمن مباركا لهم ذكرى ثورتهم ومعتزا بمواقفهم الثابتة تجاه فلسطين والأقصى
زياد النخالة: لن نتخلى عن حقنا في فلسطين والقدس وسنقاتل العدو على كل شيء
زياد النخالة: الشعب الفلسطيني بما يملك من عقيدة وإرادة لن يسلم للأعداء بلاده ومقدساته مهما بلغت التضحيات
زياد النخالة: الشعب الفلسطيني ومقاومته تقع عليهم مسؤولية حماية الجغرافيا بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية
زياد النخالة: المقاومة تستطيع مشاغلة العدو بدليل معاركنا جميعها وآخرها معركة "وحدة الساحات" والمواجهات اليومية في الضفة
زياد النخالة: العدو يحاول أن يحول قضيتنا إلى مسألة إنسانية يعالجها بالإغراءات الاقتصادية ليطفئ روح المقاومة
وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان في اتصال مع نظيره العراقي فؤاد حسين يثمن جهود بغداد للإفراج عن الحاج الإيراني المحتجز في السعودية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش
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