تركيا تعين سفيرا جديدا لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي

العالم - تركيا

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها: "تم تعيين شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لتركيا لدى إسرائيل".

هذا وأعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر الماضي، تعيين إيريت ليليان سفيرة لـ"تل أبيب" لدى أنقرة.

وأعلنت تركيا و"إسرائيل" شهر أغسطس الماضي أنهما تخططان لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، التي تضررت منذ عام 2010، عندما هاجم كوماندوز إسرائيليين سفينة "مافي" مرمرة المتوجهة إلى غزة، ضمن أسطول لخرق الحصار المفروض على القطاع الساحلي، ما أدى الى مقتل 10 نشطاء أتراك في اشتباكات عنيفة بعد أن هاجموا جنود الإحتلال الذين صعدوا إلى السفينة.

هذا، وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسنا في الأشهر الأخيرة توجت بزيارة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة في شهر مارس، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي سياق متصل، قال أردوغان إنه يعتزم زيارة الاراضي المحتلة دون أن يحدد موعدا، وذلك في علامة جديدة على سعي تركيا نحو تحسين العلاقات المتوترة منذ فترة بعيدة.