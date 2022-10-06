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تسجيل معالم اثرية عراقية ضمن لائحة التراث العالمي

تسجيل معالم اثرية عراقية ضمن لائحة التراث العالمي
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، عن إدراج سد العظيم الأثري والقنطرة البيضاء ضمن سجل التراث العالمي للري.

العالم - العراق

وقالت الخلية التابعة لأمانة مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم ادراج كل من سد العظيم الاثري في محافظة ديالى، ومنشأ القنطرة البيضاء في محافظة كربلاء المقدسة ضمن سجل التراث العالمي للري، وذلك خلال انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الثالث والسبعين للمنظمة الدولية للري والبزل (ICID) في السادس من الشهر الحالي (تشرين الاول لعام 2022 ) بمدينة اديليد جنوب استراليا".

وأضافت، أن "عملية الإدراج، جاءت بناءً على توجيهات وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وبمتابعة اللجنة الوطنية العراقية للري والبزل وبإسناد من الهيئة العامة لتشغيل وصيانة مشاريع حوض نهر دجلة والهيئة العامة للسدود والخزانات ووزارة الثقافة/ الهيئة العامة للاثار والتراث"، موضحة أن "الجهود العراقية الحثيثة التي بذلتها تكللت بهذا الإنجاز العراقي الكبير".

وبينت الخلية أن "ما حصل في اديليد يشكل انجازا كبيرا للحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية وسيشكل حافزا كبيرا لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب".

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