الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

تجميد سرايا السلام في العراق.. وحركة الجهاد تحيي ذكرى انطلاقتها

تجميد سرايا السلام في العراق.. وحركة الجهاد تحيي ذكرى انطلاقتها
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اعلان التيار الصدري في العراق تجميد جميع الفصائل المسلحة في البلاد بما فيها سرايا السلام باستثناء مدينة سامراء وما حولها.

خاص بالعالم

ودعا التيار القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لما وصفه بكبح جماح الفصائل التابعة للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فيما رد الخزعلي بالدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وفرض النظام على الجميع.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. احياء حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين انطلاقتها الخامسة والثلاثين وذلك في مهرجان حاشد حضرته قيادات ممثلة عن كافة الفصائل الفلسطينية كما حضره الالاف من أنصار الحركة.

واكد زياد نخالة الامينُ العام للحركةِ على الاستمرارِ في مقاومةِ المحتل وتعزيزُ محور ِالمقاومة والعملُ كما دعا الى وحدةِ القوى الفلسطينية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

ماوراء قرار التيار الصدري بتجميد عمل كل فصائله المسلحة

الصدر يعلن تجميد جميع الفصائل المسلحة في جميع المحافظات ما عدا..

بالصور..سرايا القدس تكشف خلال المهرجان عن راجمات صاروخية محلية الصنع

النخالة: مصلحتنا تعزیز محور المقاومة قولا وعملا في مواجهة الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. غزة تحيي الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

تسجيل معالم اثرية عراقية ضمن لائحة التراث العالمي

خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي؛ مخبر: إجراءات الحظر لا يمكنها منع خطط التعاون بين إيران وروسيا

بشرى سارة .. تقنيات جديدة لعلاج سرطان الثدي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-10-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-10-2022