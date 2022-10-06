تجميد سرايا السلام في العراق.. وحركة الجهاد تحيي ذكرى انطلاقتها

خاص بالعالم

ودعا التيار القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لما وصفه بكبح جماح الفصائل التابعة للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فيما رد الخزعلي بالدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وفرض النظام على الجميع.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. احياء حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين انطلاقتها الخامسة والثلاثين وذلك في مهرجان حاشد حضرته قيادات ممثلة عن كافة الفصائل الفلسطينية كما حضره الالاف من أنصار الحركة.

واكد زياد نخالة الامينُ العام للحركةِ على الاستمرارِ في مقاومةِ المحتل وتعزيزُ محور ِالمقاومة والعملُ كما دعا الى وحدةِ القوى الفلسطينية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.