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وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: لا خطوط حمراء ولا موانع ستقف أمام سطوة صواريخنا وطائراتنا المسيرة برا وبحرا وجوا

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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