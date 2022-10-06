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لبنان.. ضبط كمية هائلة من "حبة كبتاغون" المخدرة

لبنان.. ضبط كمية هائلة من
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، عن ضبط مليون و800 ألف حبة كبتاغون معدة للتصدير إلى تونس عبر مرفأ بيروت.

العالم - لبنان

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تغريدة على "تويتر" يوم الخميس: "عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية".

وأضاف بسام مولوي "تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالي مليون وثمانمائة ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عدة صناعية".

وأفاد بأنها كانت معدة للتصدير إلى تونس عبر مرفأ بيروت.

وأكد بسام مولوي في تغريدته أنه تم توقيف اثنين من المتورطين حتى الآن.

ونشر وزير الداخلية مجموعة من الصور وثقت ما تم ضبطه، كما أرفق تغريدته بهاشتاغ: "#تجار_الموت" "#لكم_بالمرصاد".

ولكم نص التغريدة:

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