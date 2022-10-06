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مصلح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يقول ان التجميد لسرايا السلام هو في البصرة فقط

الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

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التيار الصدري: تجميد الفصائل المسلحة في البصرة فقط..

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