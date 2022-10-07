تفاصيل اقتحام مسلّح للسفارة الإيرانية في كوبنهاغن وتهديده للسفيرة فيها

العالم - خاص بالعالم

كاميرات المراقبة اظهرت ان مسلحا يحمل سكينا دخل مبنى السفارة بشكل غير قانوني، وكان يبدو وكانه ينتظر وصول السفيرة أفسانا نادي بور، للهجوم عليها.



وعندما لحق بها الى باب السفارة للاعتداء عليها تصدى له احد العاملين ودخل في جولة عراك معه، بالرغم من ان المهاجم كان يحمل سكينا وهدفه الواضح كما تظهر الصور هو طعن السفيرة، وكل ذلك حدث في ظل غياب واضح ومدان للشرطة التي لم تكن متواجدة في المنطقة.

السفيرة أفسانا نادي بور، قالت ان المسلح قام بتهديد وارعاب المتواجدين في السفارة والحق خسائر بالسيارات التي كانت في الموقف، حيث تظهر الصور انه اعتدى عليها بالحجارة وكل ذلك وقوات الامن لم تأتي بعد.



وأعربت السفيرة عن اسفها بأن الشرطة الدانماركية وصلت الى مكان الحادث بعد تأخير كبير بالرغم من التحذيرات الرسمية التي تم ابلاغها بها.



فمن الطبيعي ان يكون هناك مفرزة امنية بجانب كل سفارة، وهذا الامر متبع في جميع دول العالم، وهو ما يطرح سؤالا عن سبب غياب قوات الامن الدانماركية بجانب السفارة؟

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اعرب عن أسفه للهجوم، واضاف انه من المؤسف أن مثل هذا الاعتداء في قلب أوروبا ويتم على سيدة وسفيرة بحصانة دبلوماسية، والشرطة لا تصل في الوقت المحدد.



هذا الهجوم، يوجه اصابع الاتهام الى الحكومة الدنماركية، بسبب تقاعسها عن اداء مهمتها وهي حفظ امن المجمعات الدبلوماسية.





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