الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الذكرى الـ11 لانطلاقة لواء القدس في سوريا

لواء القدس يكرّم قناة العالم وقنوات محور المقاومة والقنوات السورية

الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أقيم في مدينة حلب السورية حفل لتكريم الاعلاميين بمناسبة الذكرى الـ11 لانطلاقة لواء القدس في سوريا، وقام الدكتور المهندس محمد السعيد قائد لواء القدس بتكريم قناة العالم وقنوات محور المقاومة اضافة للقنوات الرسمية السورية.

العالم - مراسلون

وتم تكريم قناة العالم مع أقنية محور المقاومة والقنوات الرسمية السورية لدورهم الفعال في تغطية احداث الحرب على سورية ونقل الحقيقة من الميدان في مواجهة اعلام قوى الاستكبار العالمي.

وقال حسام زيدان مدير مكتب العالم في سوريا:"يأتي اليوم تكريم قناة العالم من لواء القدس في ذكرى انطلاقته كجزء من التقدير للحركة الاعلامية التي كانت تواكب انتصارات الجيش السوري والقوات الرديفة وان يقولوا للاعلاميين وهذه حقيقة على الارض انهم كانوا جزءا من صناعة هذا الانتصار وتشكيل الوعي والرأي العام الذي كان يواكب الانتصارات والحركة العسكرية للجيش السوري والقوات الرديفة على الأرض".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. لحظة الاعتداء على السفارة الإيرانية في الدنمارك

شاهد.. وفد للشباب الإعلامي السوري يبدأ لقاءاته في موسكو

وزير الخارجية الايراني: أعمال الشغب مرفوضة في أي مكان بالعالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الذكرى الـ11 لانطلاقة لواء القدس في سوريا لواء القدس يكرّم قناة العالم وقنوات محور المقاومة والقنوات السورية

صربيا: قطار يصدم مجموعة من المهاجرين ويقتل اثنين منهم

رئيس وزراء العراق يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

'حماس' تنعى الشهيدين لدادوة وداود خلال مواجهات في مدينتي رام الله وقلقيلية

نائب رئيس البرلمان العراقي يدين محاولة اغتيال نائب الفتح بالبصرة

بالفيديو.. تفاصيل اقتحام مسلّح للسفارة الإيرانية في كوبنهاغن وتهديده للسفيرة فيها