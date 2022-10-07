لواء القدس يكرّم قناة العالم وقنوات محور المقاومة والقنوات السورية

العالم - مراسلون

وتم تكريم قناة العالم مع أقنية محور المقاومة والقنوات الرسمية السورية لدورهم الفعال في تغطية احداث الحرب على سورية ونقل الحقيقة من الميدان في مواجهة اعلام قوى الاستكبار العالمي.

وقال حسام زيدان مدير مكتب العالم في سوريا:"يأتي اليوم تكريم قناة العالم من لواء القدس في ذكرى انطلاقته كجزء من التقدير للحركة الاعلامية التي كانت تواكب انتصارات الجيش السوري والقوات الرديفة وان يقولوا للاعلاميين وهذه حقيقة على الارض انهم كانوا جزءا من صناعة هذا الانتصار وتشكيل الوعي والرأي العام الذي كان يواكب الانتصارات والحركة العسكرية للجيش السوري والقوات الرديفة على الأرض".

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