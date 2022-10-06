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البنتاغون: واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية

البنتاغون: واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية التي كثفت إطلاق الصواريخ.

العالم - الأميرکيتان

وقال رايدر: "نحن نركز على الحفاظ على المناطق الحرة والمفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ.. ونحث كوريا الشمالية على العمل في نفس الاتجاه"، مضيفا، أعتقد أننا سنواصل العمل بشكل وثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وأشار الى أن، الولايات المتحدة مستعدة "للرد بشكل مناسب" على الاستفزازات المحتملة من كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق بالأمس، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان ردا على المناورات التي تجري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبدورها، اختبرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أربعة صواريخ أرض-أرض كرد على إطلاق الصاروخ.

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البنتاغون: واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية

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