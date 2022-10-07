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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة
مصلح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يقول ان التجميد لسرايا السلام هو في البصرة فقط
وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: أعددنا قدراتنا وقواتنا لهذا القرار العسكري الاستراتيجي فلا تختبروا صبرنا وقد أعذر من انذر
وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: لا خطوط حمراء ولا موانع ستقف أمام سطوة صواريخنا وطائراتنا المسيرة برا وبحرا وجوا
وزير الدفاع اليمني: الأهداف التي وضعناها ليست فقط في العمق السعودي والإماراتي بل نستطيع الوصول إلى أبعد من ذلك بكثير
وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: لن نتردد في قصف أهداف غاية في الحساسية والأهمية وضعناها في بنك أهدافنا القادمة والمحددة
وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: نجدد التحذير للقوى الإقليمية الداعمة للعدوان أننا سندير مواجهة ذات بعد تكتيكي واستراتيجي
رويترز: الولايات المتحدة تفرض اجراءات حظر على وزيري الداخلية والاتصالات الإيرانيين ضمن شخصيات اخرى
رويترز: الولايات المتحدة تفرض اجراءات حظر على وزيري الداخلية والاتصالات الإيرانيين ضمن شخصيات اخرى
وزير الخارجية الايراني يطلع نظيره الايرلندي على الاحداث الاخيرة في ايران واعمال الشغب ونشر الفوضى وكذلك التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش
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