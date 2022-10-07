تواصل انتهاكات الاحتلال.. اعتقالات وهدم واقتحام للأقصى وتدمير ممتلكات

العالم- فلسطين

وأطلق مقاومون فجر اليوم النار على نقطة عسكرية تابعة للاحتلال، مقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس. كما أطلق مقاومون النار تجاه النقطة العسكرية المقامة على قمة جبل صبيح جنوب نابلس.

وفي جنين نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز "دوتان" العسكري جنوب غرب المدينة. وتمكن الشباب الثائر من استهداف حاجز الجلمة شمال شرق جنين بقنبلتين محليتي الصنع.

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وتمكن الشبان من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بزجاجات حارقة خلال اقتحام سلوان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. ورافق آليات الاحتلال جرافة عسكرية، كما داهمت القوة الإسرائيلية عدة منازل واعتقلت أمين سر حركة "فتح" هناك محمد سليم البدن وشقيقه فادي بعد اقتحام منزليهما.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل تعود للمواطنين: ذيب العمور، وعلي محمد العمور، وطلال العمور، ومنزل والد الشهيد ريان سليمان وعبثت بمحتوياتها.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد الدين اسليم عقب اقتحام منزله في الجبل الشمالي للمدينة. وأغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس لعدة ساعات، مع انتشار مكثف للجيش في المكان. وتواجد المستوطنون على دوار سلمان الفارسي (يتسهار) ببلدة حوارة جنوب نابلس، ونفذوا اعتداءات على مركبات المواطنين والمنازل القريبة.

وأصيب مساء الخميس شاب بالرصاص الحي في قدمه، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأصيب مواطنان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما، خلال عملية هدم لمنزل في منطقة "خلة طه" جنوب غرب الخليل، أحدهما أصيب بجروح في الكبد من الدرجة الرابعة.

وأصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في بلدة سبسطية شمال نابلس، اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت البلدة لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال مواجهات دارت في بلدتي الزبابدة وجلقموس بجنين.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة شرق جنين. وأفادت مصادر محلية لـ "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين، وداهمت مقهى. كما اقتحمت قريتي دير أبو ضعيف ودير غزالة بالمحافظة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية جنوب وشرق جنين خاصة بالقرب من قرى العرقة، دير غزالة، بيت قاد، دير أبو ضعيف، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة حركتهم.

هدم منزل وإخطار آخر وإغلاق المنطقة الأثرية في سبسطية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا بعد إخلائه بالقوة في منطقة "خلة طه" جنوب غرب الخليل، يعود للمواطن محمد نوح الحروب، وتبلغ مساحته 100 متر مربع، ويؤوي سبعة أفراد بينهم ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر الحروب، أنها المرة الثالثة التي تتعرض منازل عائلته للهدم في تلك المنطقة، ففي العام الماضي هدمت قوات الاحتلال منزل والده نوح الحروب، وفي العام 2020 هدت منزلا للعائلة قيد الإنشاء.

وبحجة عدم الترخيص، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، تقطنه أسرة المواطن يوسف عبد موسى، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

من جانب آخر، أغلقت قوات الاحتلال، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس، ومنعت المواطنين من التواجد في محيطها.

16 معتقلا بينهم أطفال وأسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطفلين إيهاب عيسى جردات (15 عاما)، وباسل عبد المنعم جرادات (15 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، طفلين- لم تعرف هويتهما بعد-، من منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة.

واحتجزت قوات الاحتلال، 3 طلاب من مدرسة قلقس الأساسية للبنين، تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و14 عاما، في حرم المدرسة، وحققت معهم ميدانيا وصورتهم، بذريعة الاشتباه بإلقائهم الحجارة على الجيش.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام سدر، بعد الاعتداء عليه في حي باب حطة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، والشاب علي أبو مخ أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك، والشاب جهاد قوس عند مروره من حاجز قلنديا العسكري شمال شرق القدس المحتلة.

وسلمت سلطات الاحتلال، خمسة شبان من القدس قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل. والمبعدون هم: طارق عليان، ورامي عبد السلام، ومحمد ونائل جبارين، ومحمد محاميد.

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويهاجمون ممتلكات المواطنين

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب فتى بكدمات ورضوض في اعتداء للمستوطنين على خيام المواطنين بالقرب من مدخل قرية عين البيضا في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن المستوطنين تجمهروا على الطرق الرئيسية في الأغوار الشمالية وأغلقوا مدخل قرية عين البيضا، ونفذوا هناك اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا خيام المواطنين بالقرب من مدخل القرية واعتدوا عليهم، حيث أصيب الفتى أيهم عدلي دراغمة (16 عاما) بكدمات ورضوض خلال اعتداء المستوطنين.

من جانب آخر، هدم مستوطنون، خيمة سكنية وألحقوا أضراراً بخيمة أخرى، ودمروا وحدة خلايا شمسية، وأتلفوا 4 خزانات مياه، وبيوتاً بلاستيكية، بخربة الفارسية في الأغوار الشمالية،

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.