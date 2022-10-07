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شاهد.. حرب التصريحات بين واشطن وموسكو الى أين؟

الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

لم يمزح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عندما أطلق تهديداته باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وتصدر عناوين وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.  

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لا يمزح عندما يتحدث عن استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية، لأن جيشه يمكن لنا القول إنه ضعيف الأداء إلى حد كبير، لا أعتقد أن هناك أي شيء مثل القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي بسهولة بدون أن ينتهي الأمر بالتسبب بهرمغدون معركة نهاية العالم".

وبينما قال بايدن إنه يحاول أن يفهم كيف سيجد بوتين مخرجا، وكيف سيتموضع بشكل لا يفقد فيه ماء الوجه ولا يفقد فيه جزءا كبيرا من سلطته في روسيا، هاجمت موسكو تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث فيها عن ضربات وقائية يشنها حلف شمال الأطلسي على روسيا، قبل أن تدعي كييف أن رئيسها كان يتحدث عن عقوبات وقائية وليس عن ضربات نووية.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "ماذا على حلف شمال الأطلسي أن يفعل؟ القضاء على إمكان أن تستخدم روسيا أسلحة نووية. ولكن خصوصا، أوجه نداء جديدا الى المجتمع الدولي، كما قبل الـ24 من شباط فبراير، ضربات وقائية ليعلم الروس ماذا سيكون مصيرهم إذا استخدموا أسلحة نووية".

تصريح اعتبر المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" انها ليست سوى دعوة الى البدء بحرب عالمية جديدة مع تداعيات وحشية وغير متوقعة.

هذا ويواجه الجيش الروسي انتكاسات عسكرية ميدانية في اوكرانيا، ما يدفع الجميع الى التساؤل عما يمكن أن يفعله بوتين لتحويل مسار الحرب لمصلحته، بعد ان المح في خطاب الشهر الماضي الى القنبلة الذرية في مواجهة مقاومة أوكرانية شديدة تغذيها مساعدات عسكرية غربية، وقال إنه مستعد لاستخدام كل الوسائل في ترسانته ضد الغرب الذي اتهمه بأنه يريد تدمير روسيا.

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