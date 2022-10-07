أوروبا وأعمال الشغب في إيران وتحذيرات طهران

العالم – مع الحدث

وقال الباحث بالشؤون الدولية الدكتور علي فضل الله ان هناك حملة اعلامية غربية كبيرة ضد إيران.

وأضاف أن أوروبا ودول الغرب بشكل عام تستغل الاوضاع في ايران من أجل معادلات معينة، أبرزها انزعاج الاوروبيين من الرد الإيراني على الموضوع النووي والموقف الإيراني في عدة ملفات.

الدكتور علي فضل الله اضاف ان أوروبا لديها قناعة بأن تعمل على إسقاط النظام في إيران وانهم لم يتركوا هدفهم في هذا السياق بتجربتهم طرق كثيرة.

وأشار الى الاوروبيين ومنذ فترة طويلة يدعون بانهم يريدون تعديل سلوك النظام الايراني وليس اسقاط النظام وذلك بسبب قوة النظام الاايراني.

بدوره قال الباحث السياسي ماجد نعمة ان الاوروبيين على الصعيد الرسمي المؤسسساتي لا يقولون بانهم يريدون إسقاط النظام في إيران لكن تصرفاتهم والاعلام الخاضع لهم يحلم ويحلل بطريقة وأخرى بأن النظام الايراني سوف يسقط بالرغم من انه أخطاء دائما بتجربة اسقاط الانظمة المناوئة له في العالم.

ماجد نعمة أضاف أن أوروبا تعيش حالة لا مثيل لها عبر خوض حروب لا علاقة لها فيها وبالنيابة عن الولايات المتحدة الاميركية. مؤكدا ان الولايات المتحدة تريد اليوم اضعاف أوروبا الى جانب معاقبة روسيا مشيرا الى تفجير انابيب الغاز مؤخرا.

وأكد ان أوروبا اليوم هي اميركية صهيونية وفي تآمرها على ايران في الواقع هي تنفذ أوامر الحركة الصهيوأميركية وهي في خدمة المشاريع الاميركية عبر وسائل الاعلام.

من جهته قال الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي سيد أفقهي ان الولايات المتحدة الاميركية وظفت الدول الاوروبية والمواقع الاجتماعية لاثارة الفتن واعمال الشغب في إيران.

وأضاف ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية استخدموا جميع الوسائل لزعزعة إستقرار إيران لكن فشلوا جميعهم وبدأت الاسرار والخفايا والنوايا تنكشف وبدأت وبدأت الغمامة السوداء تنكشف من على سماء إيران.

سيد هادي سيد أفقهي أضاف ان جميع القوات المسلحة الايرانية بعثت برسائل الى قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي يعدوه بأنهم سيلقنون الاعداء درسا لن ينسوه أبدا وان معنى هذا هو ان المواجهة والمعركة لم تنتهي بعد وإن الان يأتي دور الرد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. علي فضل الله – باحث بالشؤون الدولية

ماجد نعمة – باحث سياسي

سيد هادي سيد أفقهي – دبلوماسي إيراني سابق