الدور الأوروبي في إثارة الشغب وتحذيرات طهران

العالم – مع الحدث

ولا سيما دول الاتحاد الاوروبي لتأجيج الاحداث في محاولة يائسة لاضعاف النظام والقيادة والدولة في ايران التي حذرت الاوروبيين من أي اجراء سياسي مضاد لطهران على خلفية ما يجري.

فما أهداف الغرب من دعم أعمال الشغب في ايران وتأجيجها؟ لماذا تعمل دول أوروبية على إدارة الفتن في الداخل الايراني؟ هل تقدم الدول الأوروبية على اجراءات سياسية معادية لطهران؟ وكيف ستتعامل إيران مع أي إجراء مضاد من جانب الأوروبيين؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الدور الأوروبي في دعم اعمال الشغب الأخيرة في إيران.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. علي فضل الله – باحث بالشؤون الدولية

ماجد نعمة – باحث سياسي

سيد هادي سيد أفقهي – دبلوماسي إيراني سابق