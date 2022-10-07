السيد رئيسي: سنشهد صفحات جديدة من التعاون بين طهران ودوشنبة

العالم - إيران

وبعث آية الله "ابراهيم رئيسي"، رسالة تهنئة إلى نظيره الطاجيكي امامعلي رحمان، هنأه فيها بعيد ميلاده.

وأعرب عن أمله في أن يشهد البلدان صفحات جديدة من التعاون في إطار تأمین المصالح المتبادلة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين بالنظر إلی القواسم المشترکة الثقافية والتاريخية والحضارية واللغوية إلی جانب استمرار عقد الاجتماعات المشتركة لوفدي البلدين.

وقال السفير الطاجيكي في طهران "نظام الدين زاهدي" إن بلاده فتح ذراعیه لأصدقائه و منهم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وأضاف أن ایران أثبتت أخوتها مع طاجیکستان لتعزیز التفاعل والتعاون المشترك.

وأكد "نظام الدين زاهدي" في مراسم افتتاح الأسبوع الثقافي الطاجيكي مساء أمس الخمیس في مدینة شيراز مرکز محافظة فارس جنوب البلاد أن القيم المشتركة تربط بين الشعبين الإيراني والطاجيكي.

وتابع قائلا : لدينا تاريخ وأدب ولغة وعادات وتقاليد مشتركة وستسهم هذه القواسم المشتركة في توطید العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

وصرح: احتفلنا هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين طاجيكستان وإيران وأضاف شهدنا خلال هذه السنوات تعزیز التعاون في العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية المشتركة بين البلدين.