كواليس رفض الاحتلال ملاحظات لبنان في ملف ترسيم الحدود

العالم - خاص بالعالم

واوضح حجازي في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن الحملة التي شنها بينامين نتنياهو على وزير كيان الاحتلال الاسرائيلي الحالي "يائير لابيد" كانت حملة تفتقد لكل المعايير السياسية والمتعارف عليها في كيان الاحتلال.

واشار الباحث السياسي الى أن يائير لابيد حاول ان يلوح ببعض المكتسابت في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ليقدمها لجمهوره في كيان الاحتلال الاسرائيلي، وذلك من أجل كسب الاصوات في حملته الانتخابية.

وبين حجازي، أن الملاحظات اللبنانية في ملف ترسيد الحدود البحرية مع الاراضي الفلسطينية وضعت يائير لابيد في موقف حرج، بحيث إن قبل بها يعتبر قدم تنازلات الى الطرف اللبناني وبانه مستسلم كما وصفوه نتياهو لتهديدات الامين العالم لحزب الله السيد نصر الله، مشيرا الى ان يائير لابيد كان بحاجة الى العودة لنبرة التصعيد والظهور بمظهر المتمسك بالمطالب الصهيونية، لذا هذا الامر انعكس بشكل كبير جدا على المواقف الصهيونية في رفض ملاحظات لبنان في ملف ترسيم الحدود.

وحول رد حزب الله بعد هذا الرفض، قال الباحث السياسي ان عملية التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاراضي المحتلة لم يعلن دفنها بالكامل، لذا من السابق لاوانه التحدث عن بدء حرب في هذا الشأن، مشيرا الى أن الامين العالم لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الثلاثاء المقبل سيعلن عن موقفه ازاء رفض الاحتلال ملاحظات لبنان بشأن ملف ترسيم الحدود.

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