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تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين شمالي لبنان

تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين شمالي لبنان
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير صحة لبنان  فراس الأبيض،  في حديث صحفي اليوم الجمعة، أنه حتى الساعة تم تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار شمالي البلاد، ونعمل على التقصي عن حالات أخرى.

العالم - لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد الأبيض، أنّ الحالة التي تم اكتشاف اصابتها بالكوليرا في عكار وضعها مستقر، مشيرًا إلى أننا نعزز تقصي الحالات عبر زيارات نقوم بها إلى المناطق التي نعتبر أنه قد يكون فيها حالات أخرى، وأيضا نقوم بفحوصات لمياه الصرف الصحي، وأصدرنا تعاميم للمستشفيات حول الابلاغ عن أي حالة تشكو من الوباء.
وشدد، في مؤتمر صحفي، على أننا قمنا بتأمين أدوية لمعالجة هذه الحالات، ونقوم بتوسيع شبكة الفحوصات لنتعامل مع أي حالة يوجد شكّ باصابتها"، لافتًا إلى "اننا نتعاون مع النقابات لإقامة دورات حول التصرف مع الوباء في حال كان هناك حاجة لذلك مستقبلًا"، موضحًا "أننا نتوقّع ارتفاعًا بحالات الكوليرا في لبنان بسبب التفشّي في سوريا، واللقاح مرتبط بوضع الحالات في البلد.

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