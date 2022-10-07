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بري: الملاحظات اللبنانية على اتفاق الترسيم بسيطة وننتظر ردا رسميا من 

بري: الملاحظات اللبنانية على اتفاق الترسيم بسيطة وننتظر ردا رسميا من 
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

علق رئيس مجلس النّواب  اللبناني نبيه بري على تسريبات اعلامية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية قائلا ان لبنان لا يتعاطة مع تلك التسريبات انما مع الموفد الاميركي آموس هوكشتاين.

العالم - لبنان

وأكّد بري، تعليقًا على رفض الجانب الإسرائيلي لورقة الملاحظات اللّبنانيّة المقترَحة لتعديل مسودّة اتّفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، أنّ لبنان لا يتعاطى مع التّسريبات الإعلاميّة، بل مع وقائع يُفترض أن ينقلها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الّذي نحصر اتّصالاتنا به.

وأشار، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى أنّ الملاحظات اللّبنانيّة بسيطة، وقد نوقشت مع الموفد الأميركي وقبل إرسالها رسميًّا، لافتًا إلى أنّ ما يحصل الآن هو مناوشات إسرائيليّة انتخابيّة داخليّة لا تعنينا.

وأوضح أنّ لبنان ينتظر ردًّا رسميًّا من هوكشتاين، ليبني على الشّيء مقتضاه.

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