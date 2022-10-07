ما السبب وراء ازدياد احجام قطع الجليد و تكرار سقوطها؟

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ينقلها تيارُ الهواء الصاعد إلى أجزاء من الغلاف الجوي حيث يكون الهواء بارداً بدرجةٍ كافية لتجميدِ القطرات. وتتراكم الرطوبة الموجودة في الهواء على السطح الخارجي لقطرات الجليد أثناء تحركها في الهواء، ما يتسبب في تنامي حبات البَرَد على شكل كرات ذات طبقات كطبقات البصل.

وتعتمد سرعة نمو حبات الثلج على كمية الرطوبة في الهواء. وتستمر في النمو إلى أن يضعف تيار الهواء المتصاعد، ويصبح غير قادر على إبقائها مرتفعة في الجو.

يقول جوليان بريميلو، المتخصص في العلوم الفيزيائية إن العواصف المدمرة التي تنتج قطع الجليد التي يزيد قطرها عن 25 مم، تتطلب مجموعة محددة من الظروف إنها تتطلب رطوبة كافية وتيارات هواء صاعدة قوية وجبهة هوائية.

ولكن نظرا لأن تغير المناخ يغير درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، كذلك تتغير كمية الرطوبة في الهواء. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى هطول أمطار غزيرة والمزيد من العواصف الشديدة في بعض أجزاء من العالم.